شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار لائحة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى.

وتنص المادة الأول باللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أن تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية بالإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنشأ، وله الشخصية الاعتبارية العامة بموجب نص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

وبحسب نصوص اللائحة، يهدف الصندوق الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وتحدد الدراسة الاكتوارية التي يعدها المختصين المزايا التي تمنح للعضو والمقصود بالأسرة التي تتمتع بالمزايا المقررة للمخاطبين بأحكام هذه اللائحة.

كما حددت اللائحة، شروط الحصول على العضوية في الصندوق، وطرق إسقاط العضوية وطرق تحصيل الاشتراكات وتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس مجلس الإدارة واختصاصات أمين الصندوق ،والسكرتير العام ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة.

ونظمت اللائحة الداخلية الصادرة، بقرار وزير التعليم العالى الموازنة الخاص بصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى، وكذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وتنظيم التعاقدات داخل الصندوق، وأموال الصندوق حيث تعتبر أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالا عامة لاسيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى تحديد اللائحة لطرق التفتيش والرقابة، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.





















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