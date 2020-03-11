شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤلو تايلاند يثمنون جهود منظمة خريجى الأزهر فى مواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بولاية فطاني بتايلاند، لقاءً مع نخبة من المسئولين التايلانديين، في إطار بحث سبل تعزيز أوجه التعاون ومزيد من التنسيق بين فرع المنظمة بتايلاند والحكومة ومسئولي المؤسسات المختلفة لنشر رسالة الازهر الشريف.

قال داوود وى أحمد نائب رئيس فرع المنظمة، إن مكافحة التطرف والإرهاب تستوجب تضافر الجهود والعمل علي تفكيك الفكر المتطرف واقتلاع جذوره، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال نشر فكر الأزهر الوسطي المعتدل الذي يحرم إراقة الدماء وينبذ كل أنواع العنف ويدعو للتعايش السلمي مع كافة أطياف المجتمع باختلاف انتماءاته.

ومن جانبه أثني اللواء تيرا ديوا رئيس هيئة أركان الجيش بالجنوب التايلاندي، علي التعاون المشترك بين الحكومة التايلانديه والأزهرالشريف ، مثمناً دور المنظمة و الأزهر ومبعوثيه فى نشرقيم الوسطيه والتسامح ومحاربة أفكارالتطرف والعنف بين المسلمين فى تايلاند .

حضر اللقاء نخبة من المسؤولين التايلانديين من ولاية فتلونج و كوتا بارو ، ومديري المدارس الحدودية جنوب تايلاند، ومجموعة كبيرة من خريجى الأزهرالشريف فضلاً عن مسؤولو فرع المنظمة بتايلاند.

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