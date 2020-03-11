شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم تعلن إجراءات اختبارات الترقى للمعلمين الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات ترقى المعلمين للعام الدراسى 2019،2020، موضحة أن كل معلم مرشح للترقى الدخول على موقع بيانات كادر المعلم الخاص لطباعة إخطار اختبار التقى الخاص به ومعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار، مضيفة أنه تم تقسيم وظائف المعلم إلى مستويين ولكل مستوى محاور خاصة به يراجعها الممتحن قبل الاختبار، والتى تنطلق السبت المقبل

وأوضحت الوزارة أن المستوى الأول من وظائف المعلمين، تشمل محاور عدة، أهمها لاتجاهات الحديثة في مجالات التخطيط والتدريس، استراتيجيات التدريس الفعال، التدريس في الفصل عالي الكثافة، القياس والتقويم التربوي، توظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم، وسمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، واستراتيجيات إدارة الصف الفعالة، والمجتمعات المهنية للتعلم، والأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب".

وأشارت الوزارة إلى أن المستوى الثانى، تشمل مهارات التخطيط الاستراتيجي، مهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال، أنماط القيادة التربوية الفعالة، الكفايات اللازمة للتوجيه والإشراف التربوي، وأخلاقيات العمل، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، ومهارات المدرب التربوي الفعال، وتوظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي، ودور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد، وأساليب تقييم أداء العاملين"، مشددة على أنه يتم تقييم المعلمين وفق 100 نقطة.

وأوضحت أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى مكون من 100 نقطة موزعة علي مكونات ملف الترقي علي النحو التالي: شهادة اجتياز اختبار إلكترونى تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم علي نسبة 50% علي الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، وتتضمن استمارة ملف انجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم، ومعلم أول إلي الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى موجهًا بأن حق المعلم في التظلم مكفول.