شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار "التنين" بصور عبر أقمار صناعية من داخل الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تدوينات حول تعرض مصر خلال الساعات المقبلة لإعصار، أو ما أطلقوا عليه اسم منخفض التنين، وهو ما نفاه خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وينشر ”الخليج 365” بالصور والخرائط من داخل هيئة الأرصاد الجوية عبر الأقمار الصناعية طبيعة المنخفض الجوى الذى ستتأثر به مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونفت إيمان شاكر مدير إدارة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعرض البلاد لإعصار خلال الفترة المقبلة، وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا عليه اسم منخفض التنين.

وأضافت قائلة: "ننفى تماما هذه الشائعة ولكن حذرنا فى هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية "، موضحة :"هو مجرد منخفض متعمق بقيم ضغط جوى منخفض يؤثر برياح نشطة وعواصف ترابية خاصة على جنوب البلاد .

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الإستقرار في الأحوال الجويـة إعتباراً مـن يـوم غدا الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتباراً من يوم غدا الخميس المــوافق 12 مـــارس وحتى يوم السـبت المــــوافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس .كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.



