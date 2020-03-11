مشروع تخرج بعنوان "أزهر السلام" يبرز دور المؤسسة في مواجهة التطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل طلاب بكلية إعلام الأزهر الفرقة الرابعة قسم علاقات عامة على مشروع تخرج، ويعمل المشروع على التصدي لبعض الحملات التى يتعرض لها الأزهر الشريف، ملقيا الضوء على اللقاءات الحوارية والفعاليات والمؤتمرات الدولية التي يقيمها لوقف العنف وممارسة اللاعنف، ويذكر أن الأزهر الشريف أطلق على مدار عام 2020 عام الأخوة الإنسانية.

ويعتبر المشروع حملة إعلامية متكاملة يقوم بتنفيذها طلاب قسم العلاقات العامة لتسيلط الضوء على جهود الأزهر الشريف لنشر ثقافة السلام الأسري والمجتمعي والطائفي بين أبناء المجتمع المصرى، وتعزيز الأخوة الإنسانية حول العالم، والتصدى للحملات الممنهجة التى تحاول تهميش دور الأزهر فى هذا المجال. وإبراز جهود الأزهر فى تهدئة الصراعات الطائفة، وحل النزاعات الثأرية، ورصد القوافل الطبية والغذائية التى تخرج من رحاب الأزهر وكذلك المؤتمرات الدولية التى يقيمها للتنديد بأعمال العنف والدعوة إلى السلام الدولي. Advertisements وينفذ مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام مشروع التخرج الخاص بهم والذي يتحدث عن جهود الأزهر في نشر السلام وتحقيق مفهوم الإخوة الإنسانية هذا المشروع هو عبارة عن حملة إعلامية كاملة تتنوع وسائلها ما بين الصحف والاذاعة وإعلانات الشارع والأفلام الوثائقية، وتسليط الضوء من خلال هذه الوسائل علي الدور الذي يقوم به الأزهر وعلمائه في تحقيق السلام بين كل شعوب الأرض. جدير بالذكر ان الطلاب يأملون بهذا المشروع أن يصل صوتهم إلي الجميع في محاولة منهم لرد الهجمات الممنهجة ضد الأزهر الشريف.

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