شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: دعم 271 مشروع تخرج بإجمالى تمويل حوالى 12 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدورة 175 لمجلس أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وركزت الجلسة على عرض تقديمى من رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، حول مخرجات الخطة التنفيذية الأولى 2014-2018 وخطة عمل الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022.

وأوضح الدكتور محمود صقر فى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى اليوم الأربعاء، أن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمى ودعم الابتكار المجتمعى ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، هذا بالتوازى مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال نظام مؤسسى وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونُظم تقييم فنى واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائى القابل للتسويق والتطبيق بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأشار التقرير إلى العديد من الإنجازات، حيث أنه فى مجالات الطاقة الجديدة وتحلية المياه والزراعة والغذاء وتعميق التصنيع المحلى والتسويق التكنولوجى ونقل التكنولوجيا والثقافة العلمية كما أعتمد المجلس مبادرة الأكاديمية.

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وأشار التقرير الصادر عن أكاديمية البحث العلمي منذ قليل، ان خلال عام 2019 قامت أكاديمية البحث العلمي بإفتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، كما تم تمويل عدد 84 مشروع من خلال اتفاقيات التعاون الدولى مع دول فرنسا والهند وايطاليا والصين وبلغاريا والمجر والتشيك و بيلاروسيا، وتم دعم 271 مشروع تخرج بإجمالى تمويل حوالى 12 مليون جنيه، بالإضافة إلي دعم 66 مشروع تخرج للطلاب المتميزين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، وقد احتلت مصر المرتبة 92 فى مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 وقد تقدمت مصر ثلاث مراكز عن العام السابق من بين 129 دولة.

كما اعلنت الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر هي عضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية بكامل الامتيازات لهذه العضوية، وبلغ عدد التحالفات التكنولوجيه 18 تحالف ممول من الأكاديمية في المجالات المختلفة ضمن برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا، وتم إصدار 689 براءة اختراع خلال عام 2019، منهم 173 براءة مصرية، و 516 براءة للأجانب.

وأكد التقرير الخاص بخطة الأكاديمية لعام 2020 بدء تفعيل شركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجي، وإطلاق التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة 4.0 وبدء التطبيق الفعلي فى أحد المصانع التابعة لهيئة الانتاج الحربى – وزارة الانتاج الحربى، والمبادرة القومية التي اطلقتها الأكاديمية لدعم كليات العلوم وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء بهدف بناء جيل جديد من النوابغ فى مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، بالإضافة إلي إطلاق المبادرة القومية لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة.