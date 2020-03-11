شكرا لقرائتكم خبر عن غرفتا عزل ومسح حرارى للطلاب وهيئة التدريس بجامعة النهضة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت جامعة النهضة العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية ومكافحة العدوى، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة الوقاية ومكافحة العدوى، تعمل على مدار الساعة منذ تشكيلها، فى إطار وضع الدولة خططا وقائية وإجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا،

وبحسب بيان صادر عن جامعة النهضة، قامت الجامعة فى 1مارس 2020 بمخاطبة وزارة التعليم العالى بالإجراءات التى تم اتخاذها، حيث تم إيقاف التعامل ببصمة اليد واستبدالها باستخدام الكارنيه ( ID ) وبصمة الوجه للطلاب والعاملين، بالإضافة إلى نشر الملصقات والإرشادات اللازمة والفيديوهات الإسترشادية للتوعية للمكافحة وعدم نقل العدوي، وتخصيص خط ساخن للاستفسار عن أعراض الأمراض المنتشرة وخاصة فيروس كورونا.

وذكر البيان ، أن الجامعة قامت أيضا بتوفير ترمومترات حرارية عن بعد، وزيادة كميات المطهرات الوقائية فى كافة مباني الجامعة والمدن الجامعية ومستشفى طب الفم والأسنان، ومخاطبة مديرية الصحة للتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة وجود اشتباه، هذا بالإضافة إلى البدء فى عملية مسح حرارى شامل للطلاب وهيئة التدريس والعاملين عند مدخل الجامعة، والانتهاء من تجهيز غرفتى عزل وطاقم تمريض جاهز على مدار اليوم .

واستكمالاً لتلك الإجراءات قامت الجامعة بإلزام جميع العاملين وخاصة عناصر الأمن ومسئولى المعامل والعيادات والمدن الجامعية بارتداء الكمامات الطبية، هذا فضلاً عن استخدام كافة أنواع المطهرات الطبية والمنظفات المركزة حفاظاً علي السلامة العامة وصحة الجميع، هذا وتقوم الجامعة بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات بشكل يومى.

وعلى جانب آخر كانن كلية طب الفم والأسنان بجامعة النهضة شاركت فى المسابقة الرسمية لأوائل طلاب طب الفم والأسنان بجمهورية مصر العربية التى ينظمها المركز القومى لبحوث الأسنان بالتعاون مع شركة الاتحاد المصرى لخدمات طب الأسنان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء والدكتور أحمد جمال عميد كلية طب الفم والأسنان، وبإشراف كل من الدكتور محمد المفتى والدكتورة جيلان الجندى وبحضور اتحاد طلاب جامعة النهضة.

وحصلت كلية طب الفم والأسنان جامعة النهضة على المركز الأول فى المسابقة النظرية للعام الثانى على التوالى، وفاز بها الطالبة هند محمد حسن والطالب سعد محمد فخرى والطالبة فدوى هانى محمد.

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