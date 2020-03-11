شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الشركات تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، مشيرا أنه تم التواصل مع جميع الشركات التابعه للشركه القابضه من خلال المتابعة للمحافظات المعرضة لحالة الأمطار الغزيرة على وجة الخصوص للتأكد من جاهزية المحطات والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الآنتشار المعدة بالتنسيق مع المحافظات للتعامل مع الامطار خلال الموجه القادمه، فى اطار توجيهات الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد أن هناك تنسيق بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية لاتخإذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكبارى والأنفاق للتعامل ألفورى مع المياه، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

وأضاف، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط،، وصيانة سيارات النافورى وسيارات الكسح لتكون جاهزة فى أى وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.

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وأشار، أن جميع الشركات التابعة وضعت خطة استعداد مبكرة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية على نطاق كل محافظة لتوحيد الجهود ووضع سيناريوهات تفصيلية وخطط للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ.

وأضاف، أنه تم تخصيص فرق عمل سريعة للتدخل فى حالة حدوث سيول، وانشاء غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فى حالة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أى تأثيرات.