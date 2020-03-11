شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: بدء التدريب على 3 مهن بقرى 5 محافظات ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، أن مديريات القوى العاملة فى 5 محافظات بدأت فى التدريب على الخمس وحدات التدريبية المتنقلة التى إطلاقتها الوزارة فى مرحلتها الثالثة بقرى ونجوع محافظات قرية الأحراز بالقليوبية، وقرية الخرطوم بالبحيرة، وقرية سيدى شبيب بمرسى مطروح، وقرية الحبيلات الغربية بقنا، وقرية سهيل العرب بأسوان.

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وقال الوزير، إن بذلك يصل ما تم اطلاقه 13 وحدات تجوب قرى ونجوع 13 محافظة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى.

وفى نفس السياق أوضح السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، أن وحدة التدريب المتنقلة بقرية الخرطوم مركز بدر بدأت أولى الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، وتستمر 30 يوما من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، مشيرا إلى أن دورة الكهرباء سوف تستمر 15 يوما، من الساعة الثانية حتى السابعة مساءً، أما دورة السباكة الصحية، من المقرر أن تبدأ 22 مارس الجارى لمدة 15 يوما فى نفس مواعيد دورة الكهرباء .