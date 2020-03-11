شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تنظم 34 قافلة طبية للكشف على غير القادرين خلال الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الاورمان عن تنظيم 34 قافلة طبية مجانية، خلال الشهر الجارى بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى من غير القادرين من القرى الأشد احتياجا بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه من خلال مكاتب الجمعية في مختلف محافظات الجمهورية، سيرت القوافل العلاجية إلى المستشفيات الجامعية من القرى الأشد احتياجا، وتم خلال هذه القوافل توقيع الكشف الطبى وإجراء كافة الفحوصات والآشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأوضح شعبان أن تنفيذ الأورمان للقوافل الطبية المسيرة من القرى الأشد احتياجا إلى المستشفيات الجامعية، يأتى في إطار تقديم الجمعية لخدماتها الطبية المتعددة تخفيفا عن المرضى غير القادرين وتيسيرا عليهم في الحصول على خدمة طبية ذات جودة وبالمجان تماما .

يذكر أن جمعية الأورمان وفى إطار دعم شرائح غير القادرين طبيا اطلقت مبادرات انسانية استهدفت علاج مرضى القلب بالمجان من خلال تقديم خدمات اجراء علميات القسطرة العلاجية وتركيب الدعامات واجراء جراحات القلب المفتوح بالمجان تماما وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج امراض القلب كذلك اطلقت مبادرة لعلاج مرضى العيون نجحت خلالها في توقيع الكشف وصرف علاج وعمل نظارات طبية واجراء جراحات عيون مختلفة لمئات الالاف من مرضى العيون من انحاء الجمهورية فضلا عن استضافة الجمعية لمرضى الاورام وذويهم ممن يتلقون العلاج بمستشفى 57 ومعهد الاورام القومى.

Advertisements

الاورمان ، ممدوح شعبان ، قوافل طبية ،اخبار مصر ، اخبار الْيَوْمَ ، أخبار مصرية