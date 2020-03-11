شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: خطة طوارئ بالمطارات نتيجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد منار، وزير الطيران، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك خطة طوارئ متبعة بالمطارات نتيجة الطقس السيئ.

وفى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

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وأوضحت وزارة الرى أن الأمطار ستنحصر بداية من يوم السبت لـ 5 ملى ، موضحا أن كلا من محافظات مطروح والجيزة والوادى الجديد سيكون بها أمطار كثيرة.