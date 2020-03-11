شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل المنامة حاملا رسالة من الرئيس السيسى لملك البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، ظهر اليوم الأربعاء، إلى المنامة حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وقال المستشار احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر "تويتر"-: "في ختام جولته العربية... وزير الخارجية يصل إلى مملكة ⁧‫البحرين‬⁩ الشقيقة حاملاً رسالة من السيد رئيس الجمهورية إلى جلالة ملك البحرين... وعلى رأس مُستقبليه عند الوصول وزير الخارجية د. ⁧‫عبد اللطيف بن راشد الزياني". وكان شكري قد بدأ يوم الأحد الماضي جولة عربية شملت الأردن والعراق والسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان، إلى جانب البحرين، حيث قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

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