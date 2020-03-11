بسبب الطقس السيئ.. القوى العاملة: الخميس أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن غدًا الخميس، أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح سعفان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء القرار الصادر من مجلس الوزراء، بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام الخاص قطاع الأعمال العام أجازة مدفوعة الأجر نظرًا لظروف الطقس السيئ المتوقعة غدًا.

ونص القرار على أن يُستثنى من ذلك العاملين في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة، مثل خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز ، والخدمات الشرطية.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بذلك، لقيام مكاتب العمل التابعة لكل مديرية بمتابعة تنفيذ الإجازة بالشركات والمصانع بكل محافظة.