"اقتراحات البرلمان" توصي بإمداد مديريات الصحة بمصل عقر الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة ونائب أسيوط، والموجه لوزيرة الصحة والسكان، بشأن إمداد مديريات الصحة بكميات إضافية من مصل عقر الكلاب، وأوصت اللجنة بسرعة توفير المصل في المستشفيات والوحدات الصحية، حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين.

وقال النائب محمد حمدي دسوقي، خلال الاجتماع، إن الكميات الموجودة غير كافية ولا تتناسب مع حالات الإصابة التي تحدث على مستوى محافظة أسيوط بأكملها.

وتابع: "مصل عقر الكلاب ناقص وأحيانًا غير متوفر في الوحدات الصحية بالقرى بمختلف المحافظات، وناقص ببعض المستشفيات، مما يتسبب في معاناة المواطنين في حالة إصابة أي مواطن بعقر من الكلاب خاصة الكلاب الضالة، وهذه الحوادث والحالات متكررة يوميا"، مطالبًا بتوفير هذه الأمصال في كل المستشفيات والوحدات الصحية، لتكون هناك سرعة في علاج أي مصاب بعقر الكلاب وعدم التعرض لأي مضاعفات خطيرة.