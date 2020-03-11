موجة لم تحدث من قبل.. وزير التنمية المحلية: شبكات الصرف لن تتحمل أمطار الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المحافظات والجهات المعنية والخدمية، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، غدًا الخميس.

وأضاف شعراوي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، منذ قليل، أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد ومجلس الوزراء والحماية المدنية والقوات المسلحة، ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات التي تشهد سقوط أمطار، وتم إصدار تعليمات للمحافظات بنشر توجيهات للمواطنين على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وتابع وزير التنمية المحلية: "سيتم دفع معدات بالمناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار بالقاهرة والمحافظات الفترة الماضية، وتم وضع خطة لسرعة الانتقال وتعاون الأجهزة مع بعضها البعض، والتنسيق مع وزارة الإسكان للتصرف في عدم تدفق المياه للمنازل".

وقال وزير التنمية المحلية، إن موجة الطقس السيء المتوقعة غدًا لم تحدث في مصر من قبل: "المطر هيبقى شديد في المحافظات، وشبكات الصرف لن تتحمل كميات الأمطار؛ لأن حجمها يقترب من 70 ملليمتر".

ووجه الوزير، بعدم وضع أي سيارات تحت الأشجار لوجود سرعة شديدة في الرياح، مشيرًا إلى أن منح العاملين أجازة غدًا الخميس، هدفه تقليل حركة المررو؛ لأنه من الممكن أن يتم غلق طرق معينة، وفتح أخرى بديلة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من حدة الموقف.