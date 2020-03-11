قطع المياه لتخفيف الضغط.. وزير الإسكان يعلن خطة مواجهة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تبدأ غدًا الخميس أكبر دليل على حجم التغيرات الجوية، لافتًا إلى أن هذا الحدث طارئ، ومن الطبيعي أن يتم تعطيل العمل أو الدراسة لمواجهة هذه التغيرات الجوية.

وأضاف الجزار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتقليل من حدة الظواهر الجوية التي يمكن أن نشهدها خلال الفترة الحالية، ومنها تخفيف الضغوط على شبكات المياه.

وتابع الوزير: "شبكات الصرف تم تنفيذها لاستقبال مياه الصرف وبعض مياه الأمطار، لكنها لن تستطيع استقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار، من الوارد قطع المياه عن بعض المناطق لتخفيف الضغوط على شبكات الصرف".

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم رصد مناطق تجمع المياه خلال الفترات السابقة وتم توزير معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالمحافظات للتصدي لهذه التجمعات من مياه الأمطار.