مصدر أمني: ضبط السائق صاحب واقعة التنمر بصيني على الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

قال مصدر أمني إن مباحث قسم شرطة البساتين قبضت على السائق الذي تنمر بمهندس صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق الدائري.

وأوضح المصدر أن السائق أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التي حررت محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار فيديو يظهر تعرض شاب آسيوي للتنمر والمضايقات وسط الطريق العام في القاهرة بسبب شكله الذي يوحي بمكان ظهور فيروس "كورونا".