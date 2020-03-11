مصر | موظف يدهس جاره أمام المارة في الشرقية.. والنيابة تأمر بحبسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موظف يدهس جاره أمام المارة في الشرقية.. والنيابة تأمر بحبسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة أحمد أبوزيد رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس موظف سابق بمحكمة الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ للاتهامه بقتل مسن أمام أعين المارة، لوجود خلافات مالية بينهما.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بوفاة "فتحي م."، 64 سنة، مدرس، ومقيم بمنطق شيبة بنطاق المركز، متأثر بإصابته بعدما دهسه المتهم نجيب عبدالولي بسيارته انتقامًا منه بسبب خلافات بينهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، بإشراف اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، وقيادات مركز منيا القمح، بمعرفة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، والعقيد جاسر زايد، إلى موقع الحادث.

وأشارت التحريات: أن المتهم يدعى نجيب عبدالوالي، كاتب نيابة سابق، وتم إخطار نيابة منيا القمح بالواقعة. Advertisements تحفظت الأجهزة الأمنية على الكاميرات المتواجدة بمكان الحادث والتي كشفت تفاصيل الواقعة، بجانب سقوط مرآة السيارة بمكان الحادث. تحريات الأجهزة الأمنية كشفت، أن المتهم "نجيب عبدالولي"، كاتب نيابة سابق، مشيرة إلى أن المتهم تحصل على مبلغ 25 ألف جنية من جاره "فتحي م." بعد إيهامه بتشغيلها، لكنه أخل بالاتفاق معه، ورفض رد الأموال له. وأضافت: أن الضحية طلب من المتهم عدة مرات رد المبلغ، لكنه رفض فتوجه لمكان عمله بمحكمة الزقازيق، وشكايته لوكيل النيابة الذي يعمل كاتب لديه، فطلب بحضور المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على أموال مزورة، واعترف بالنصب على جاره، وعلى أثرها فُصل من عمله.