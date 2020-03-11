مصر | ١٠٠٠جنيه في الساعة.. سقوط فتاة لممارستها الدعارة بالمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٠٠٠جنيه في الساعة.. سقوط فتاة لممارستها الدعارة بالمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة العجوزة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط سيدة تدعى "شيماء. أ"، عشرينية العمر، لممارستها الدعارة بإحدى كافيهات جامعة الدول العربية بالمهندسين، بمقابل مادي ١٠٠٠ جنيه في الساعة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد نمكنت من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لإتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الكافيه، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ١٠٠٠جنيه للساعة.

على الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليهما.