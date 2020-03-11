مصر | "ببيع في المنطقة".. اعترافات تاجر مخدرات بعين شمس

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اعترف عاطل أمام نيابة عين شمس، بإتجاره في المواد المخدرة، أنه إعتاد على بيعها لعملائه في منطقته وبالشوارع المجاوره لهما منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أنه يوم الواقعة كان بحيازته كيلو حشيش وكمية من مخدر الهيروين، مضيفًا: أن تجارة المخدرات ربحها سريع وكبير.

وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها.