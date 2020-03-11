مصر | "ببيع في المنطقة".. اعترافات تاجر مخدرات بعين شمس

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اعترف عاطل أمام نيابة عين شمس، بإتجاره في المواد المخدرة، أنه إعتاد على بيعها لعملائه في منطقته وبالشوارع المجاوره لهما منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أنه يوم الواقعة كان بحيازته كيلو حشيش وكمية من مخدر الهيروين، مضيفًا: أن تجارة المخدرات ربحها سريع وكبير.
وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد أنه أثناء مرور ضابط بإدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، تم ضبط "ه. ن. ع"، 24 سنة، عاطل، ومقيم مساكن عين شمس- دائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية: "كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.260 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما، مبلغ مالي 770 جنيها، هاتف محمول".