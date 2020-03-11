مصر | خلال شهر.. ضبط 173 قضية تهريب بقيمة 33 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال شهر.. ضبط 173 قضية تهريب بقيمة 33 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن جهودها خلال شهر فبراير 2020، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (173) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – أقمشة – أمتعة شخصية - مستحضرات طبية وتجميل – أدوية وعقاقير طبية بشرية– مستلزمات طبية – مواد غذائية – هواتف محمولة بمشتملاتها – ساعات يد– مستلزمات حاسب آلى – بطاريات ساعات – كاميرات مراقبة – حقائب سفر– سماعات فوانيس– أحذية رياضية – عدد يدوية جديدة وقطع غيار مستعملة – قطع غيار السيارات – ماكينات صيد – معدات كهربائية – معدات تربية دواجن – أوراق طباعة – قطع غيار موتوسيكلات – محركات بحرية – شيشة إلكترونية ومستلزماتها – سجائر أجنبية الصنع).. بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 33 مليون جنيه.

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في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (13) قضية تهريب مبالغ مالية عملات مختلفة.. بإجمالي مبالغ مضبوطة بالجنيه المصري وما يعادله من العملات الأجنبية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط (4) قضايا تهريب (عملات وقطع معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة).

في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (5 كيلو جرام مشغولات فضية – 10 خواتم مرصعة بالألماس وزنت 85 جرام).