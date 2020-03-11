مصر | معاينة حريق ناد صحي أسفر عن إصابة فتاتين بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاينة حريق ناد صحي أسفر عن إصابة فتاتين بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل نادي صحي في منطقة النزهة، وإرسال تقرير واف عن سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات الملحقه به.

وكما أمرت النيابة العامة، باستدعاء العاملين بالمكان للاستماع إلى أقوالهم.

وتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا بنشوب حريق داخل نادي صحي "سبا" بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقلت الحماية المدنية على الفور لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين، من العاملين بالمكان، اختناقا إثر الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.