أخبار مصر | وزير التعليم يستشهد برئيس وزراء هولندا: "لم يعلق الدراسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يستشهد برئيس وزراء هولندا: "لم يعلق الدراسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما قاله مارك روته رئيس وزراء هولندا والذي أكد خلال حديث صحفي له عبر وسائل إعلامية عالمية أنه لا داع لتعليق الدراسة وأن هولندا لن تغلق المدارس بسبب «كورونا».

وأشاد وزير التربية والتعليم بقرار رئيس وزراء هولندا بعدم تعليق الدراسة، على غرار ما فعلته مصر.

وقال رئيس وزراء هولندا: "لا داع لغلق المدارس ومن يعاني من أي أعراض للبرد عليه أن يلتزم المنزل وشدد على عدم المصافحة باليد". Advertisements