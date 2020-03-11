أخبار مصر | وكيل "صحة المنوفية": تحليل كورونا الخاص بممرضة الباجور سلبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "صحة المنوفية": تحليل كورونا الخاص بممرضة الباجور سلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، إن نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي تم إجراؤه للممرضة بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والتي تم احتجازها أول أمس الاثنين، بقسم العزل بمستشفى شبين الكوم، بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا، جاء سلبي للفيروس.

وأكد في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الممرضة بصحة جيدة وسوف يتم اتخاذ إجراءات خروجها من المستشفى اليوم الأربعاء، لتعود لعملها بالمستشفى.

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وكان الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم الاشتباه في ممرضة بمستشفى الباجور الاثنين الماضي، بإصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها المتمثلة في البرد وارتفاع درجة حرارتها، وتم وضعها بغرفة العزل بالمستشفى وأخذ عينات منها لتحليلها.

وتم بعد ذلك تحويلها على مستشفى حميات شبين بنفس المحافظة، وتم حجزها بغرفة العزل وأخد العينات والمسحات منه وارسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، مشيرا أنها كانت تعمل لدى مستشفى خاص بمحافظة القاهرة قبل عملها بمستشفى الباجور، وتم أيضا عمل مسح لها وزميلاتها بالمستشفى الخاص وظهرت النتيجة سلبية.

وكما أكد وكيل صحة المنوفية، أنه تم تعقيم مستشفى الباجور بالكامل حفاظا على صحة العاملين والمرضى وتجنبا لانتشار العدوى.