أخبار مصر | "المحامين" تعلن عن الدفعة الثانية لمنحة اللغة الإنجليزية القانونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تعلن عن الدفعة الثانية لمنحة اللغة الإنجليزية القانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة التدريب بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، بناء على توجيهات النقيب سامح عاشور، عن توافر دفعة ثانية لمنحة "برنامج اللغة الإنجليزية القانونية"، بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين النقابة والجامعة، وذلك بعد نجاح ما تم في الدفعة الأولى.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة التدريب بها، إن المنحة تأتي في إطار برنامج محامي المستقبل، واهتمام النقيب العام بتطوير أدوات المحامي وبناء قدراته وخاصة الشباب منهم، موضحا أن مدة المنحة 4 أشهر.

وأضاف "أحمد"، أن التقديم للمنحة في موعد أقصاه نهاية مارس الجاري، حتى تتم عمليات الاختيار بناء على الأوراق المقدمة للاشتراك، مؤكدا أن تنفيذ التدريب للدفعة الثانية سيتم عقب شهر رمضان المبارك مباشرة.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة إلى أن طلب التسجيل في الدورة يكون عبر إرسال استمارة التسجيل الملحقة بنهاية الخبر عبر رقم الهاتف التالي: 01019404099.