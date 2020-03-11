أخبار مصر | اقتصادية قناة السويس: استكمال تسليم المطور الصناعي يونيو المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادية قناة السويس: استكمال تسليم المطور الصناعي يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تستكمل تسليم المطور الصناعي "شرق بورسعيد للتنمية" بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد 2.5 كيلومتر مربع بعد الانتهاء من أعمال تحسين التربة كاملة في نهاية يونيو المقبل، حيث تم تسليمه خلال الفترة الماضية 1.5 كيلومتر مربع، ليصل إجمالي المساحة التي تم تحسين التربة لها بحلول يونيو 4 كيلومتر مربع.

وقال زكي أن الهيئة الاقتصادية تستلم هذه المساحة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجمالي 16 كيلومتر مربع كمرحلة أولى يقوم المطور الصناعي بتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بها للبدء في تنفيذ بعض التعاقدات.

جاء ذلك خلال لقاءه ومسئولي "شرق بورسعيد للتنمية" بحضور اللواء محمد خليل مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي والمدير التنفيذي للهيئة وقيادات من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال لقائه بالمطور الصناعي قال زكي: "جارٍ التنسيق مع المطور الصناعي على وضع جدول زمني بشأن ترفيق المنطقة الصناعية والانتهاء من أعمال البنية التحتية بعد أعمال تحسين التربة وتسريع وتيرة العمل بالمنطقة الصناعية، خاصة بعد التشغيل الرسمي لأنفاق 3 يوليو "جنوب بورسعيد" والتي رفعت من تصنيف المنطقة وأدت لسهولة انتقال الأفراد والبضائع من شرق إلى غرب القناة.

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كما أعلن رئيس اقتصادية قناة السويس عن إقامة مصنع لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، بالشراكة بين القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى تسريع وتيرة العمل بالمنطقة حتي يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الوطني عقب التصديق على التصور النهائي له.

على جانب آخر، التقى رئيس الهيئة مسئولي شركة قناة السويس للحاويات لمناقشة طلب الشركة لتوسعات جديدة لمحطة الحاويات، بعد تشغيل أنفاق بورسعيد، كما استعرضت "قناة السويس للحاويات" حجم معدلات التداول في الميناء، وأن الفترة المقبلة ستشهد معدلات مرتفعة في تداول الحاويات مع تشغيل المنطقة الصناعية.

كما تفقد زكي الأعمال الإنشائية للساحات الخاصة بالأرصفة الجديدة "الناحية الغربية" من ميناء شرق بورسعيد والخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض في الميناء، والتقى مهندسي موقع المشروع والوقوف على آخر المستجدات والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ هذه الساحات بطول 330 ألف متر.

على جانب آخر، توجه رئيس الهيئة لميناء غرب بورسعيد لمبنى الصادرات والواردات والجمارك وهيئة سلامة الغذاء، ومتابعة سير العمل بالإفراج الجمركي للبضائع بميناء غرب بورسعيد، كما تابع سير الأعمال الخاصة بالبنية التحتية والتكنولوجية لمركز المعلومات الإلكتروني وتجهيزه بأحدث المعدات التي تربط هذه الجهات ببعضها البعض إلكترونيًا لفحص البضائع داخل الميناء.