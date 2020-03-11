أخبار مصر | الوفد: الحوار الوطنى حول قوانين الانتخابات يخلق توافق حزبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: الحوار الوطنى حول قوانين الانتخابات يخلق توافق حزبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الحوار الدائر حاليا بين الأحزاب السياسية المختلفة بشأن قوانين الانتخابات المقبلة والنظام الانتخابي الأمثل الذي سيتم إجراء الانتخابات وفقا له.

وقال الجندي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن ما يميز الحوار الوطنى الدائر بين الأحزاب منذ فترة ويستمر حتي الآن هو مشاركة قوى سياسية وحزبية ذات أيديولوجيات مختلفة ومتنوعة وهو ما يثري النقاشات ويساعد على خلق حالة توافق حزبي على نظام الانتخابات المقبلة سواء انتخابات مجلسي "النواب والشيوخ" أو انتخابات المجالس المحلية.

Advertisements

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن هذا التوافق الحزبي بصورة كبيرة يتوافق مع رؤية حزب الوفد بقيادة رجل القانون المخضرم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، للنظام الانتخابي الأمثل وفق نظام ٢٥٪؜ للفردي و٧٥٪؜ للقائمة المطلقة المغلقة.

وطالب الجندي، بضرورة الإسراع في الانتهاء من قوانين الانتخابات نظرا للمدة الزمنية التى تفصلنا عن موعد انتخابات البرلمان نهاية العام الجاري وكذلك انتخابات المحليات التي تأخرت كثيرا.

وأعرب الجندي عن تفاؤله بقدرة حزب الوفد واستعداداته بقيادة المستشار بهاء أبوشقة علي حصد نسبة المقاعد التي تليق بأعرق الأحزاب المصرية الوطنية.