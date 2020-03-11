أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يعلق احتفالية مسابقة الأسرة المصرية

قرر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تأجيل احتفالية إعلان الفائزين في مسابقة الأسرة المصرية الخاصة لأجل غير مسمى.

ويأتي ذلك في إطار التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضي قرارًا ينص على "تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار".