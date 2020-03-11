أخبار مصر | مسؤلو تايلاند يثمنون جهود منظمة خريجي الأزهر في مواجهة التطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤلو تايلاند يثمنون جهود منظمة خريجي الأزهر في مواجهة التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مسؤولو فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بولاية فطاني بتايلاند، لقاءً مع نخبة من المسئولين التايلانديين، في إطار بحث سبل تعزيز أوجه التعاون ومزيد من التنسيق بين فرع المنظمة بتايلاند والحكومة ومسئولي المؤسسات المختلفة لنشر رسالة الأزهر الشريف ومكافحة الإرهاب.

وقال داوود وي أحمد نائب رئيس فرع المنظمة، إن مكافحة التطرف والإرهاب تستوجب تضافر الجهود والعمل على تفكيك الفكر المتطرف واقتلاع جذوره، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال نشر فكر الأزهر الوسطي المعتدل الذي يحرم إراقة الدماء وينبذ كل أنواع العنف ويدعو للتعايش السلمي مع كافة أطياف المجتمع باختلاف انتماءاته.

ومن جانبه، أثنى اللواء تيرا ديوا رئيس هيئة أركان الجيش بالجنوب التايلاندي، على التعاون المشترك بين الحكومة التايلاندية والأزهر الشريف، مثمنًا دور المنظمة والأزهر ومبعوثيه في نشر قيم الوسطية والتسامح ومحاربة أفكار التطرف والعنف بين المسلمين في تايلاند.

حضر اللقاء نخبة من المسؤولين التايلانديين من ولاية فتلونج وكوتا بارو، ومديري المدارس الحدودية جنوب تايلاند، ومجموعة كبيرة من خريجي الأزهر الشريف فضلًا عن مسؤولو فرع المنظمة بتايلاند.