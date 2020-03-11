أخبار مصر | أبرزهم "مجدي يعقوب".. قائمة مشاهير جينيس المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "مجدي يعقوب".. قائمة مشاهير جينيس المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موسوعة جينيس للأرقام القياسية حلم كل عربي ومصري، فشغل كسر الأرقام القياسية الجميع ومن يحلفه الحظ لتخطي الرقم القياسي، ليصبح حديث الصحف والمجالات العالمية ويحظى بشهرة واسعة.

وثقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أول زوجين يحققان بطولة العالم للاسكواش بعد تسجيلهما رقما قياسا أمس، والتي حققها كل من بطل العالم الحالي طارق مؤمن، وزوجته رنيم الوليلي التي حازت على لقبها في العام 2017.

ويحتل 4 رجال مصريين صدارة التصنيف العالمي لهذه الرياضة، واستطاع المصريين تحقيق بطولة العالم للرجال في عشرة مناسبات منذ العام 2003، كما تحتل 4 نساء صدارة تصنيف رياضة الاسكواش للنساء.

فيما فاز منتخب البنات للناشئين ببطولة العالم لسبع سنوات على التوالي، حيث تحظى الرياضة في مصر بمكانة عالية وشعبية واسعة.

وترصد "الخليج 365" أشهر المصريون في قائمة موسوعة جينيس:

1_ طه القرني. جدارية السوق

دخل الفنان التشكيلي المصري، صاحب جدارية سوق الجمعة، الموسوعة سنة 2010، حيث كانت الأكبر مساحة حينها بأبعاد 23 متر و1.40 متر، والتي تصور 2600 شخصية في سوق الجمعة الشهير بمصر.

2-سيد الباروكي. سباحة الزعانف

استطاع السباح المصري دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2011، في رياضة سباحة الزعانف، بعدما نجح في تحطيم رقمين قياسين.

3-هشام نسيم.. صاحب القيادة السريعة

يعتبر أول مصر يسجل دخول موسوعة جينيس 4 مرات، حيث استطاع هشام نسيم، في عام 2009، أن يسجل رقمًا قياسيًا في قيادة مركبة واجتيازه للصحراء الغربية في 13 ساعة؛ لقطع مسافة تقدر بـ 1370 كيلومترا، من واحة سيوة شمال غرب الصحراء، وصول (أبو سمبل) جنوب شرق الصحراء، في 10 نوفمبر 2009، وتجاوز بحر الرمال في 5 ساعات ونصف الساعة، وهضبة الجلف الكبير في 14 ساعة.

4- أحمد جبر. سباحة الغوص

سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية المصري العالمي أحمد جبر، في عام 2017، لتحقيقه رقما عالميا في سباحة الغوص، بعد أن تمكن من النزول إلى عمق 332.35 مترا تحت سطح المياه الإقليمية بالبحر الأحمر بمنطقة دهب.

5-طفلة جنى.. قيادة الكمبيوتر

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دخلت الطفلة جنى إبراهيم، موسوعة "جينيس"، وهي أصغر طفلة في مصر تدخل الموسوعة، وعمرها 4 سنوات و8 أشهر، حيث حصلت على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر من مركز الحاسب العلمي بجامعة المنصورة.

6-مجدي الحسيني. أسرع عازف

تمكن عازف البيانو المصري من دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، حيث حصل على لقب أسرع عازف بيانو في العالم.

ومن مشاهير المصريين في قائمة الموسوعة:

1-مجدي يعقوب. أفضل جراح

دخل الجراح المصري العالمي، مجدي يعقوب، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب نجاحه في إجراء أكثر من 100 عملية قلب خلال عامٍ واحد.

2-عمرودياب.. الأكثر مبيعا

يعد الهضبة من أكثر المطربين شهرة عالميا، وحصد جوائز "الأكثر مبيعًا"، بعدما جمع أربعة أضعاف جوائز الموسيقى العالمية لأفضل فنان في الشرق الأوسط مبيعًا في الأعوام 1996 و2001 و2007و 2013.

3-نور الشربيني.. أصغر فائزة

ودخلت لاعبة الاسكواش المصرية موسوعة جينيس بعد حصولها على لقب أصغر فائزة ببطولة كأس العالم للسيدات عام 2015، في عمر العشرين.

4-عصام الحضري. أفضل حارس مرمي

استطاع عصام الحضري أن حقق 3 أرقام قياسية، هي: أكبر لاعب في بطولة كأس العالم، وأكبر لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأكثر لاعب فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث لقب بأفضل حارس مرمى في الوطن العربي.

5-محمد صلاح.. أكثر عدد مباريات

سجل محمد صلاح رقمين قياسيين، هما المشاركة في أكثر عدد مباريات في الدوري الإنجليزي في موسم واحد، 24 مباراة من 38 مباراة. وأكثر عدد أهداف في الدوري الإنجليزي في موسم واحد (32 هدفا).