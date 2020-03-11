أخبار مصر | انطلاق اجتماع الحكومة.. وترقب لقرارات تتعلق بأزمة الكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق اجتماع الحكومة.. وترقب لقرارات تتعلق بأزمة الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد عدد من الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع إعلان عدد من القرارات المتعلقة بتطورات الأحوال الجوية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء، ناشد المواطنين عدم الخروج من المنزل يومي الخميس والجمعة المُقبلين، إلا للضرورة القصوى، نتيجة للطقس السئ غير المسبوق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري، وحتى السبت 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حدالسيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد.