شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُحذر: قد نضطر لقطع المياه عن عدد من المناطق بسبب الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الإسكان، الأربعاء، الدكتور عاصم الجزار، خلال المؤتمر الصحفي لرئاسة الوزراء بخصوص الحالة الجوية المتوقعة غدا الخميس، إن شركة المياه والصرف الصحي قد تضطر إلى قطع المياه عن بعض المناطق بسبب الأمطار الشديدة المتوقعة.

وأضاف الجزار أن الأمر قد يستلزم تقليل تأثير تصريفات المياه كإجراء وقائي، لتخفيف الضغوط على شبكات المياة في بعض المناطق المتوقع تأثرها بالحدث، لتقليل حجم التصرفات داخل شبكات الصرف الصحي.

وارجع السبب في ذلك إلى أن شبكة الصرف الصحي مصممة على أعلى معدلات الصرف الصحي وليس الأمطارالتي تسقط، وإذا كان هناك جزء مخصص للأمطار فهو يتوقع الأحجام الطبيعية من الأمطار.