شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي لبحث دعم صغار المزارعين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، منجستاب هايلي، مدير برنامج الأغذية العالمى التابع للامم المتحدة في مصر، للتعرف على احتياجات المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية، بحضور السكرتير العام كمال شلبي.

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وقال منجستاب هايلي إن استراتيجية البرنامج في مصر خلال الخمس سنوات القادمة مبنية على أولويات الحكومة المصرية وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أن الاستراتيجية تقوم على خمسة محاور رئيسية، وهي: المحور الأول متعلق بالحياة الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم (التغذية المدرسية والقروض المتناهية الصغر والحماية الاجتماعية)، والمحور الثاني هو العمل على تحسين أحوال اللاجئين في مصر، المحور الثالث هو تدخلات التغذية خاصة الأمهات الحوامل والأطفال الأصغر من سنتين بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والتموين والتجاره الداخلية، والمحور الرابع هو دعم صغار المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية، والمحور الخامس هو دعم دول الجنوب وبناء نظم معلومات.

وأضاف «هايلي»: «أننا نسعي إلى زيادة دعم صغار المزارعين في محافظات جنوب الصعيد وبصفة خاصة محافظة قنا، حيث نعمل بالتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والري على توحيد الحيازات بين المزارعين لزيادة إنتاجيتها من المحاصيل المختلفة خاصة محصول القمح وهو من المحاصيل التي تسعي الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها».

وأوضح أن استراتيجية البرنامج تقوم على تغيير الحياة الاجتماعية للمزارعين في القري المستهدفة، حيث استفاد عدد من صغار المزارعين في خمسة مراكز بالمحافظة من خدمات برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي لهم متمثل في قروض متناهية الصغر لإقامة مشروعات إنتاج حيواني وداجني، كما يستفيد عدد من السيدات الحوامل والمرضعات وأطفالهن من تقديم رعاية صحية شهرية وحصص غذائية اضافية.

محافظ قنا يلتقى مدير برنامج الاغذية العالمى

محافظ قنا يلتقى مدير برنامج الاغذية العالمى