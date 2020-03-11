شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدًا الخميس، سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على شمال وجنوب الصعيد، وغزيرة رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

والرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى السواحل الشمالية الغربية مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على شمال وجنوب الصعيد.

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ويتوقع الخبراء طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء، معتدل على جنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب جدًا وارتفاع الموج من أربعة إلى ستة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر مضطرب جدًا وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14– 22»، الإسكندرية «15– 19»، قنا «15- 30»، الأقصر «16- 32»، أسوان «17– 33».