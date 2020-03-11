شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء القناة»: تدابير احترازية بمناطق السيول من الخميس إلى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس محمد أحمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تعليماته لكافه قطاعات الشركة بمختلف المحافظات «بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – المدن الجديدة – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر»، بتواجد كافة القيادات بالقطاعات المختلفة وكذلك مديري الهندسات والأطقم الفنية من مهندسي التشغيل والصيانة والفنيين وكذلك سيارات الطوارئ والأعطال على مدار اليوم الكامل.

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وأضافت الشركة، في بيان لها، أن تلك التعليمات تأتي في إطار التدابير الاحترازية نظرا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحاله شديده من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من غد الخميس حتى السبت المقبل، واحتمال سقوط امطار شديده الغزارة قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة تصل إلى لحد العواصف

كما أصدر رئيس الشركة تعليماته بالاستعداد التام لتلقى شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن 121 أعطال الكهرباء أو من خلال الهندسات بكافه قطاعات الشركه للتدخل السريع لحل أي مشكلات طارئه بسبب الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تمتلك من الكوادر البشرية والمعدات والامكانيات الضخمة التي تمكنها من مواجهه أي أزمات نتيجة الأحوال الجوية نظرا لخبره الشركة في مثل تلك المشكلات في الأعوام السابقة.