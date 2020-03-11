شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لمجلس الوزارء حول حالة الطقس غدًا (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الوزارء، مؤتمرًا صحفيًا، بشأن حالة الطقس غدا الخميس.

وأعلنت الحكومة منح العاملين في القطاعين العام والخاص، إجازة، غداً، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إعلانها أمس، تعديل الدراسة يوم الخميس للسبب نفسه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت أن البلاد سوف تتعرض لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت 14 مارس.

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وأضافت الهيئة في بيان أن الأمطار شديدة الغزارة ستسقط على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد .

واوضح البيان: «كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس» .

وعن القاهرة الكبرى ذكر البيان أنه اعتباراً من الخميس وحتى السبت ستسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة.