شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«مياه البحر الأحمر» لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر خطة شاملة لجميع مدن المحافظة لمواجهة مخاطر السيول، يأتي في مقدمتها التأمين الفني لشبكات المياه والصرف الصحى، وكذلك تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه «خط الكريمات وخط قنا» من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين، وكذلك تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة، وإعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه في حالات السيول.

ومن جانبه، أكد محمد عيسى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه البحر الحمر، على إنهاء إجراءات الصيانة الكاملة لشبكات الصرف الصحى وغرف الصرف الرئيسية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمجالس مدن المحافظة لمواجهة أي طوارئ، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة مع توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيلة ومركبات مجهزة لعمليات الإنقاذ والاصلاح وتشمل المعدات الطلمبات الغاطسة وطلمبات كابوته ووسيارات شفط مياه السيول، بالاضافة إلى الحفارات ومولدات القوى وسيارات كسح الصرف الصحى وسيارات نقل المياه، بجانب إعداد فرق عمل من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال بكافة المناطق على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة.