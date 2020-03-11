شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لمجلس الوزارء بشأن الاحوال الجوية بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بمركز الأرصاد، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزارء، بعد قليل، بشأن حالة الاحوال الجوية غداً.

كانت الحكومة قد ناشدت المواطنين، صباح اليوم، بالبقاء في منازلهم يومى الخميس والجمعة، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.