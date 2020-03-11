شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يؤجل احتفالية إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الأسرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إنه في إطار التزام المجلس بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، فقد تقرر تأجيل احتفالية إعلان الفائزين في مسابقة الأسرة المصرية الخاصة لأجل غير مسمى.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، الاثنين الماضي، قراراً ينص على «تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار».