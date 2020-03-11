شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية ينفي نيته إعادة غير المشتغلين إلى جداول «المحامين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم قائمة الإصلاح بنقابة المحامين مؤتمرها الثاني في الصعيد، في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بحضور رجائي عطية ومرشحي قائمة الإصلاح النقابي لعضوية المجلس، استجابة لمطالب محامي الصعيد.

ونفى رجائي عطية، المرشح على منصب المحامين، ما روجه منافسه سامح عاشور بشأن إعادة غير المشتغلين إلى جداول النقابة، مؤكدا أنه مع تنقية الجداول بالأسلوب الملتزم بالضوابط والمعايير.

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وأضاف: «عاشور اتخذ إجراءات غير صحيحة في عملية التنقية، بما أفسد العملية وأوقع العديد من المظالم، مما سبب صدور أحكام قضائية ضده واجبة النفاذ، بسبب افتقاد قراراته الموضوعية».

وتابع: «أنوي التأكيد على تنقية الجداول طبقا للأسس والقواعد والقانون، ومن سوف يثبت اشتغاله فحقه القيد في جداول النقابة، اما من لا يستطيع إثبات اشتغاله فمصيره الشطب من الجداول دون تردد».

من جهة أخرى، أكد عدد من المرشحين في انتخابات نقابة المحامين ثقتهم التامة في هيئة النيابة الإدارية، المُشرفة على الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل، مطالبين إياها بحماية إرادة المحامين.