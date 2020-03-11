شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تحارب «كورونا» بحملات مكثفة على محلات عصير القصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان حملة لفحص السائحين الأجانب والعاملين بالقطاع السياحى والأثرى بمنطقة آثار أبوسمبل وداخل المعبد، ضمن التدابير الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة بالمناطق التي يتردد عليها السائحين كالفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية، وبالتوازي مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.

كما شنت المديرية حملات مكثفة على محلات بيع العصائر والمرطبات وعصير القصب، وذلك لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر، كذلك قام مسؤولي الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه التي يعاد استخدامها في تعبئة وبيع العصير، كذلك تم التشديد على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافة والأكواب ذات الاستخدام الواحد وذلك للحد من العدوي وانتشار الأمراض.

وفي سياق متصل، قامت فرق الانتشار السريع بمديرية الشؤون الصحية بأسوان بفحص عددا من السائحين المترددين على معبد أبوسمبل بجانب العاملين بالمنطقة الأثرية ومسؤولى التأمين من أفراد وضباط الشرطة لاتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

اجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا في أسوان