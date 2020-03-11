شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: نتيجة تحاليل «ممرضة الباجور» سلبية وتعاني فقط من الأنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ظهور نتيجة تحاليل فيروس «كورونا» المستجد الخاصة بممرضة مستشفى الباجور، والتي تم حجزها منذ أمس بالعزل بمستشفى الحميات بشبين الكوم. وأكد «الحفناوي» أن نتيجة العينة جاءت سلبية، وعدم حملها لفيروس «كورونا» المستجد، وأنها تعاني فقط من الأنفلونزا الموسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صحة المنوفية»: نتيجة تحاليل «ممرضة الباجور» سلبية وتعاني فقط من الأنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.