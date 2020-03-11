شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الثالث لـ«القلب والأوعية الدموية» في المنيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قسم القلب والأوعية الدموية للتأمين الصحي بالمنيا، غدا الخميس، مؤتمره العلمى الثالث، برئاسة الدكتور محمود معتوق، رئيس القسم ورئيس المؤتمر، وذلك على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة، مدير عام إدارة التدريب بالهيئة، والدكتور محمود صاوى مفتاح، مدير عام فرع الهيئة بالمنيا.

قال الدكتور محمود معتوق، إن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات الهامة، منها قصور الشريان التاجي، ضغط الدم المرتفع، ضعف عضلة القلب، وأمراض تجلط الدم، بالإضافة إلى حالات عامة للمناقشة.

وأضاف السيد محمد مختار خلاف، أخصائي التدريب بفرع الهيئة بالمنيا، أن المؤتمر الثالث للقلب والأوعية الدموية يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات المصرية مثل جامعات عين شمس وأسيوط وبنى سويف وسوهاج والمنيا، بالإضافة إلى أساتذة من مستشفيات التأمين الصحى ويحضره لفيف من الأطباء المتخصصين بفروع الهيئة المختلفة.