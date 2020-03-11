نميرة نجم تترأس اجتماع إعداد قواعد محكمة الهجين لجنوب السودان بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأست السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، الأربعاء، الاجتماع التحضيري لإعداد قواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة الهجين في جنوب السودان، والذي يستمر لمدة 3 أيام في الإسكندرية، ويشارك فيه أعضاء المحكمة الهجين بمكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي لامي أومالي، جلوريا كانكيندي تامرو ديجني، لاكزيبارا بيني. اجتماع إعداد قواعد محكمة الهجين لجنوب السودان بالإسكندرية برئاسة نميرة نجم اجتماع إعداد قواعد محكمة الهجين لجنوب السودان بالإسكندرية برئاسة نميرة نجم اجتماع إعداد قواعد محكمة الهجين لجنوب السودان بالإسكندرية برئاسة نميرة نجم اجتماع إعداد قواعد محكمة الهجين لجنوب السودان بالإسكندرية برئاسة نميرة نجم

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