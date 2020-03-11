شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: بداية الطقس السىء من مساء اليوم وذروته غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أن وزارة الرى إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الطقس السئ الذى سيبدأ بداية من مساء اليوم وذروتها غدا الخميس.

وأوضحت وزارة الرى أن الأمطار ستنحصر بداية من يوم السبت لـ 5 ملى ، موضحا أن كلا من محافظات مطروح والجيزة والوادى الجديد سيكون بها أمطار كثيرة.

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وفى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وسيعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.