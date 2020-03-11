شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يعلن تعليق العمل بالبصمة للحد من انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت شركة ميناء القاهرة الجوي ، برئاسة المحاسب مجدي اسحاق رئيس مجلس الإدارة ، تعليق العمل بنظام البصمة أعتبارا من اليوم الاربعاء ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة القابضة للمطارات برئاسة المهندس محمد سعيد محروس من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي ، أن شركة ميناء القاهرة الجوي قامت بتفعيل النظام اليدوى للعاملين بدفاتر معدة لذلك وكشوف الحضور والأنصراف على أن يتم تحديد المسئولية من متابعة الحضور والأنصراف بالأدارة رئاسة كل أدارة حفاظا على الأنتظام فى العمل وعدم الأخلال به.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي وفقا لتوجيهات وزارة الطيران المدني ، أعلى معايير السلامة الصحيةوفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وكذا الالتزام بالتدقيق الطبى الإجبارى المتبع لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية .

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ووضعت إدارة الحجر الصحي خطة احترازية خلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إجراء الفحص الطبى الإجباري على جميع الركاب ، و القادمين إلى مصر من الدول التي إنتشر بها فيروس كورونا تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في اعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.

وفي حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروت صحية لمتابعة حالاتهم الصحية فترة لمدة تصل إلى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد.