شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائق واقعة التنمر على الشاب الصينى أعلى الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على السائق بطل واقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ودلت التحريات الأولية للواقعة، أن السائق أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التى حررت محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، عن لقائها مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر على الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المصريين اعتذروا عن ذلك السلوك، كما دعت الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة فيروس كورونا القاتل.

ونشرت فيحاء وانج، "فيديو" عبر حسابها بموقع فيس بوك، وعلقت قائلة :"مساء الخير أصدقائي الأعزاء.. التقيت مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائرى بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث.. نحن إخوة فى الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا".

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ووجهت فيحاء رسالتها قائلة: "ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء فى مصر بلدى الثاني معا_ضد_كورونا لا_للعنصرية".

وظهر من خلال الفيديو عدد من الشباب المصرى، قدموا الزهور إلى الشاب ضحية التنمر، كما وجهوا إليه التحية والإعتذار عن ما حدث.

يشار إلى أنه انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لشخص آسيوى داخل سيارة، بينما كان يضع السائق منديلا على وجهه، وكان بعض المارة يسخرون منه، ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب الآسيوى من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة آجرة.