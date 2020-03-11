شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الطقس غدا أزمة والإجازة ليست للخروج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن الحكومة قررت تعليق الدراسة يوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية بجانب إعلان إجازة على مستوى الجمهورية نظرا لأن ظروف الطقس ستكون غير مسبوقة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الأجازة ليس للرفاهية والخروج ولكن لاننا نواجه أزمة غير مسبوقة فى الطقس.

Advertisements

وفى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وسيعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.