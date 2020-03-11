شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تطهير وتعقيم واسعة بصالات السفر والوصول بالمطارات والطائرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المطارات المصرية، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول وعلى متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات ، وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.

وتكثف المطارات المصرية بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير ، تشمل مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة وأماكن الإنتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه .

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، أن المطارات المصرية قامت بإتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية في أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر لمختلف المرافق التابعة للمطارات باستخدام مواد تعقيم وتنظيف معتمدة عالمياً ووفقاً لأعلي المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ علي صحة الركاب والعاملين بالمطارات.

وأشار وزير الطيران إلي أن هناك تنسيق فعال ومستمر بين وزارة الصحة والسكان من خلال إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي لضمان الالتزام بالتدقيق الطبي لجميع الركاب وتحرير كروت المراقبة الصحية من الركاب القادمين من الدول التي إنتشر بها الفيروس والمتضمنة البيانات الكاملة للركاب وذلك للمتابعة المستمرة له خلال 14 يوم من تاريخ الوصول إلي مصر.

و تقوم الشركة الوطنية مصرللطيران بتعقيم طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران والتي شملت قمرة القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرة بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية قامت بنشر ملصقات للتوعية بطرق الوقاية من كورونا والارشادات العامة للحماية من الفيروس .