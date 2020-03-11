تعرف على نصائح الصحة للوقاية من مضاعفات العواصف الترابية × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة، تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً مـن غد الخميس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس الجارى.

”الخليج 365” يستعرض نصائح وزارة الصحة للوقاية من المضاعفات الصحية للعواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات. 1- تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عاماً، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة. 2- الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة، والإكثار من تناول المياه. 3- يفضل عدم الخروج من المنزل في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية. 4- يجب تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة. Advertisements 5- يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة التي تحتوي على شعر كثيف لانها تؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية. 6- يجب إقلاع مريض الأمراض الصدرية عن التدخين بكافة أنواعه. 7- الابتعاد عن الأماكن التي تكثر فيها أدخنة السجائر، لتجنب الإصابة بنوبات الربو الشعبي. 8- عدم تعرض مرضى الحساسية والأمراض الصدرية لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر. 9- تجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس. 10- عند الإصابة بضيق في التنفس بشكل متكرر، يفضل الذهاب إلى الطبيب للخضوع إلى العلاج المناسب. 11- تجنب الأدوية المهيجة للشعب الهوائية.

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